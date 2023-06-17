Сафнауэр: До 4-го места в Кубке конструкторов нам далеко

На трёх этапах подряд оба гонщика Alpine финишировали в первой десятке, зарабатывая очки, однако заводская команда концерна Renault по-прежнему находится только на 5-й строчке Кубка конструкторов и заметно отстаёт от Ferrari. При этом задача Alpine в этом году – завершить сезон на 4-м месте, и пока с этим команда не справляется, что, разумеется, тревожит её руководителя, Отмара Сафнауэра.

Отмар Сафнауэр: «В начале года мы составили план, предполагающий постоянную работу по улучшению машины, и мы его придерживаемся. Но чтобы технические новинки эффективно работали, нужно добиться хорошей корреляции между вашими расчётами и реальной картиной на трассе. Похоже, что в прошлом году у нас было всё нормально с корреляцией, и сейчас мы тоже это видим.

Поэтому, когда мы внедряем новинки, гонщики это чувствуют, и задача бороться за очки немного упрощается. Сейчас мы стараемся, чтобы обе машины проходили в финал квалификации и финишировали в первой десятке. Когда это удаётся, все в команде более-менее рады.

Надеюсь, так будет и в Монреале, но пока сложно прогнозировать. В субботу велика вероятность дождей, так что посмотрим, на что мы будем способны на мокрой трассе. К этому этапу мы приготовили некоторые новинки – не слишком заметные, но их стоило внедрить. Однако некоторые соперники существенно модернизировали свои машины, и нам ещё предстоит проверить, как мы будем выглядеть по сравнению с ними.

В этом году мы поставили перед собой цель – занять 4-е место в Кубке конструкторов. Но нам до этого пока далеко, поэтому мы должны продолжать дорабатывать машину и добиться, чтобы её темп позволял гонщикам регулярно зарабатывать очки».

На предыдущем этапе Пьер Гасли показал весьма достойный 4-й результат в квалификации, но был оштрафован и потерял шесть позиций на старте гонки в Барселоне за то, что в субботу серьёзно помешал двум соперникам на трассе. По словам Сафнауэра, после этой истории у него состоялся серьёзный разговор с французским гонщиком и его инженерами.

«Между этапами в Испании и Канаде у нас был разговор с Пьером и его инженерной командой, которые длился часа полтора, – рассказал руководитель Alpine F1. – Мы обсуждали вопросы взаимодействия с гонщиком, тактику коммуникации с ним, говорили о том, какую информацию ему необходимо предоставлять и в какие моменты времени.

Также разбирали, как он должен распоряжаться этой информацией, чтобы помогать команде продвигаться вперёд. Ведь то, что произошло в квалификации в Барселоне, создало для нас лишние проблемы. Если бы Пьер стартовал с 4-й позиции и ехал четвёртым, а не там, где он ехал, после чего был выдавлен с трассы и уже после одного круга откатился на 14-ю позицию, то картина была бы совсем другой. И когда нам удаётся по итогам квалификации показать столь высокие результаты, то надо гарантировать, что мы и в гонке стартуем с этих позиций.

Поэтому постараемся внести ряд изменений в наши подходы, и прежде всего это касается команды, работающей с Пьером. Эстебан Окон в большей степени привык взаимодействовать со своими инженерами, поскольку дольше выступает в нашей команде».