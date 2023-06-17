Сайнс: В течение дня мы добились заметного прогресса

Несмотря на то, что время работы на канадской трассе было несколько сокращено, команде Ferrari удалось плодотворно потрудиться во второй сессии и в основном выполнить программу пятницы. Когда гонщики Скудерии проводили короткие серии кругов, готовясь к квалификации, Карлос Сайнс на мягких шинах показал третий результат дня, а его напарник – пятый.

Карлос Сайнс (3-й): «В первой сессии мы почти не успели поработать на трассе, поэтому программа второй тренировки была очень плотной. Тем не менее нам удалось проверить, как ведёт себя машина на сликах всех трёх составов, а также опробовать различные варианты настроек, стараясь повысить эффективность машины.

В течение дня мы добились заметного прогресса, так что результат весьма неплохой, однако перед завтрашним днём нам нужно ещё поработать над темпом».

Шарль Леклер (5-й): «Это всего лишь пятница, поэтому впереди ещё много работы, но в целом день прошёл позитивно. Машина производит очень хорошее впечатление, но мы не поднялись на более высокие позиции из-за того, что моя вторая серия кругов на мягких шинах была прервана красными флагами.

Похоже, что с гоночным темпом у нас тоже порядок, так что мы продолжим работать в избранном направлении».