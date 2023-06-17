Симоне Берра: В пятницу командам пришлось непросто

В пятницу командам не удалось оценить поведение шин на дистанции, что крайне важно в Канаде. Первая тренировка была сокращена из-за повреждение кабеля, дающего FIA доступ к камерам, а во второй помешали плохое состояние трассы и угроза дождя…

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «В пятницу командам пришлось непросто, к серии проблем добавилась угроза дождя, который, к счастью, пошел только в последние минуты.

После первоначального анализа данных мы можем подтвердить первоначальные прогнозы. Состав C5 хорош на быстром круге, а C4 – на длинной дистанции. В пятницу состояние трассы оставляло желать лучшего и мы увидели признаки гранулирования резины, особенно задних шин, но в целом износ соответствовал ожиданиям».