Юки Цунода: Нам не хватает темпа на быстром круге

Юки Цунода и Ник де Вриз показали пятнадцатое и шестнадцатое время соответственно во второй тренировке Гран При Канады. Гонщики AlphaTauri отметили недостаточное сцепление с трассой и нехватку скорости на быстром круге.

Юки Цунода (15-й): «Несмотря на досрочное завершение первой тренировки, у нас было немногим меньше двух часов работы на трассе, и этого оказалось достаточно. У машины неплохой баланс, но, судя по всему, у нас проблемы с темпом на быстром круге. Судя по всему, нас ждёт дождливая суббота, поэтому мы сосредоточимся на поиске настроек для дождевой квалификации.

В пятницу мы успели поработать на длинной серии кругов на сухой трассе, и наш темп оказался неплохим. Но, в первую очередь, посмотрим, что нас ждёт в квалификации. Я надеюсь, мы сможем выйти во вторую часть или в финал».

Ник де Вриз (16-й): «Думаю, день для всех получился сложным. Первая тренировка была прервана, поэтому нам пришлось скорректировать план работы во второй сессии, но мы всё равно проехали достаточно кругов, чтобы обрести скорость на этой трассе.

На субботу прогнозируются дожди и состояние трассы изменится, так что нас ждёт много работы. Канадская трасса отличается от Барселоны – на ней больше кочек, она узкая, а сцепление с асфальтом ниже. Мне ещё предстоит к этому привыкнуть и внести соответствующие корректировки в настройки.

В пятницу мы не проехали ни одного круга под дождём, но даже на сухой трассе сцепление было низким. Посмотрим, как всё сложится на мокром асфальте».