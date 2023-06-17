В Alfa Romeo надеются выйти в финал квалификации

Гонщики Alfa Romeo в целом довольны итогами пятницы и в субботу собираются бороться за выход в финал квалификации.

Валттери Боттас (7-й): «Пятница прошла по необычному сценарию, и такое впечатление осталось у всех. В первой сессии мы успели проехать всего один более-менее быстрый круг, после чего она была остановлена красными флагами.

Но при этом вторую сессию продлили, так что мы проехали довольно много кругов, и только её концовка была несколько подпорчена начавшимся дождём. Но в целом день оставил позитивные впечатления.

На сухом асфальте машина неплохо себя показала, мы всё время были в первой десятке, что обнадёживает. Прогноз обещает переменчивую погоду, поэтому в работе с настройками основное внимание мы уделим поиску оптимального компромисса, который лучше всего подойдёт и для сухой трассы, и для дождевых условий.

Если судить по сегодняшним результатам, то потенциально машина должна позволить пройти во финал квалификации, поэтому продолжим работать, чтобы этого добиться».

Гуаньюй Чжоу (14-й): «В целом неплохой день: мы смогли полностью выполнить программу пятницы за одну вторую тренировку, наверстав то, что не смогли сделать в первой из-за того, что она была остановлена красными флагами.

Похоже, в субботу погода будет такая же, какая сегодня была под конец сессии, и если действительно пойдёт дождь, то условия осложнятся. Но после тренировки подумаем над тем, как нам сделать шаг вперёд во второй день уик-энда.

Важно найти хороший компромисс в настройках, поскольку в воскресенье небо тоже может быть затянуто тучами. Задача состоит в том, чтобы пройти в финал квалификации или как минимум занять достойные позиции по итогам второй сессии, как это было и в Барселоне, и тогда в воскресенье можно будет бороться за очки.

Я уверен, что нам это по силам. Правда, сложные погодные условия добавляют переменных в это уравнение, но постараемся подготовиться к любому развитию событий».