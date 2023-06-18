30 минут до старта: Комментарий Алекса Элбона

Алекс Элбон стартует в Канаде с 9-й позиции и надеется побороться за очки, тем более что технические новинки, подготовленные Williams работают достаточно эффективно.

Алекс Элбон: «У меня настрой такой: надо смотреть только вперёд! Думаю, сегодня у нас неплохие шансы, ведь наша машина способна примерно на такой же темп, как McLaren, которые стартуют передо мной.

Кроме того, вполне вероятно, что мы несколько быстрее Haas, но позади нас стартуют гонщики Ferrari и одна из машин Red Bull, так что надо будет внимательно смотреть в зеркала заднего вида. Разумеется, нам очень хочется заработать очки. Нам удалось поднять скорость машины; похоже, новинки работают эффективно, так что посмотрим, чего нам удастся добиться.

Монреальская трасса по-своему уникальна, но из-за того, что асфальт здесь такой неровный, я пока не почувствовал особой разницы в поведении машины по сравнению с Барселоной. Но этим канадская трасса и хороша, и нам она нравится!»