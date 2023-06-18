Цунода потеряет три места на старте

Стюарды Гран При Канады наказали Юки Цуноду потерей трёх мест на старте за инцидент в квалификации.
Юки заблокировал Нико Хюлкенберга во время квалификации и в итоге будет стартовать 19-м.
Стюарды Гран При Канады наказали Юки Цуноду потерей трёх мест на старте за инцидент в квалификации.
Юки заблокировал Нико Хюлкенберга во время квалификации и в итоге будет стартовать 19-м.
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