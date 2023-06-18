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Автоспорт

Цунода потеряет три места на старте

Цунода потеряет три места на старте

Стюарды Гран При Канады наказали Юки Цуноду потерей трёх мест на старте за инцидент в квалификации.

Юки заблокировал Нико Хюлкенберга во время квалификации и в итоге будет стартовать 19-м.

Источник:www.f1news.ru

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