Ферстаппен: Я люблю ездить под дождём!

Поул в Монреале стал 25-м в карьере Макса Ферстаппена, и его гонщик Red Bull Racing завоевал в сложных условиях на залитой дождём трассе автодрома имени Жиля Вильнёва.

Макс Ферстаппен (1-й): «Вчерашние тренировки прошли не лучшим образом, после чего мы внесли ряд изменений в настройки машины. Сегодня почти всё время пришлось ездить под дождём, условия несколько изменились, но думаю, что поведение машины в целом стало немного лучше.

Когда идёт дождь, важнее всего справляться с такими условиями, но хотя на некоторых участках трассы было очень скользко, мы принимали правильные решения, вовремя выезжали на трассу, и, конечно, я очень рад, что завоевал поул. Я вообще люблю ездить под дождём. Я ведь из Голландии, и мы там к этому привыкли! (смеётся)

Посмотрим, что нас ждёт завтра, ведь не исключено, что в воскресенье будет сухая погода, поэтому условия в очередной раз всё изменятся, но обычно наша машина хорошо работает на дистанции гонки».

Серхио Перес (12-й): «Когда мы перешли на слики, то, видимо, сделали это на полкруга позже, чем нужно, поэтому оказались на трассе на неблагоприятной позиции. Когда шины прогрелись, мы уже не успели показать результат, достаточный для выхода в финальную сессию.

Однозначно, мы могли бы подняться на более высокие позиции, даже пробиться в первую тройку. Но в подобных условиях квалификация становится похожей на лотерею: тот, кому повезло, прошёл в финал.

Мы видели, что другие тоже не успели проехать второй круг, хотя слики к этому моменту были в самом лучшем состоянии. В общем, сложности были из-за того, что ко второму кругу дождь усилился, поэтому мы снова поставили промежуточную резину, но к этому моменту поливало ещё сильнее».