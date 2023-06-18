Гасли: Сайнс и себя подвергал риску, не только меня

Обоим гонщикам Alpine не повезло в квалификации в Монреале, поскольку соперники создавали им помехи на трассе, за что впоследствии были оштрафованы. Но Пьеру Гасли не повезло намного больше, он оказался в весьма рискованной ситуации, созданной на трассе Карлосом Сайнсом.

Пьер Гасли (17-й): «Если честно, я считаю, что нет таких слов, которые могли бы выразить всё моё расстройство и досаду. По ходу тренировок ты прилагаешь столько усилий, готовишься к главным событиям уик-энда, а в квалификации стараешься полностью выложиться.

Мы всё делали правильно, и тот мой круг был достаточно хорошим, я мог показать шестой результат в первой сессии, несмотря на то, что из-за трафика потерял пару десятых. Я как минимум был бы в десятке, но Карлос Сайнс действовал на трассе совершенно неправильно.

Я был на быстром круге, а он остался на гоночной траектории, что совершенно неприемлемо, поэтому у меня просто нет слов, чтобы описать то, что там произошло.

По ходу квалификации мы полагаемся на информацию, которую получаем от команды, но готовясь к Гран При Канады, мы знали, что это опасная трасса, поскольку перед последней шиканой круга здесь образуется скопление машин, и все другу другу мешают.

В подобных ситуациях необходимо проявлять повышенное внимание и хотя бы сместиться с гоночной траектории. Но мало того, что Карлос мне помешал, это была и очень опасная ситуация. А если бы я врезался в него на скорости в 300 км/ч? Он ведь и себя подвергал риску, не только меня.



В итоге я оказался на 17-й позиции, и это обязательно скажется на моей гонке. Разумеется, Сайнса следует оштрафовать, хотя в любом случае нам не вернут те позиции, на которые мы могли бы сегодня подняться».

Эстебан Окон (6-й): «Лично у меня прекрасное настроение, квалификация прошла здорово, особенно если вспомнить, где мы были по итогам тренировок. Мы не так уж много работали на трассе, а на промежуточных шинах утром вообще не ездили, поэтому у нас не было никакой подготовки.

Я испытал облегчение, когда прошёл в финальную сессию, а то, что смог подняться на 6-ю позицию – это вообще особое достижение. Огромное спасибо команде – мы сделали всё, что нужно было сделать, и наши усилия окупились.

Повторюсь, особой подготовки у меня не было, поэтому я просто выехал на трассу и постарался вспомнить свой прошлогодний опыт на этой трассе. А также сегодня утром я часа полтора смотрел записи с бортовых видеокамер, сделанных на этой трассе и прикидывал, какой подход стоит применить».