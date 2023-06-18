Изола: Наиболее вероятны два пит-стопа

Переменчивая погода не позволила командам и шинникам определится со стратегией гонки, но помогла собрать информацию о работе новой дождевой резины, не требующей предварительного прогрева в термочехлах…

Марио Изола, Pirelli: «Прогноз не солгал – в субботу трассу поливал дождь, что позволило нам оценить работу и промежуточных шин, и новых дождевых, которые мы уже опробовали в Монако.

У промежуточных шин диапазон остался по-прежнему очень широким – они эффективно работали и на почти сухом асфальте в первой сессии. Новые дождевые шины, не требующие предварительного прогрева, проявили себя очень здорово, без каких-либо проблем с контролем над температурой.

В воскресенье должно быть сухо, но очевидно, что прошедшие дожди смыли с трассы слой отработанной резины.

Если говорить о стратегии, то два пит-стопа наиболее вероятны – старт на Medium и два отрезка на. Soft. Для стартующих во второй десятки может подойти более гибкий вариант с одним пит-стопом – старт на Hard и переход на Medium, что позволит реагировать на ситуацию в гонке, где весьма вероятен выезд автомобиля безопасности».