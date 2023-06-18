Леклер уладил неловкую ситуацию из-за его особого шлема

В дни монреальского гоночного уик-энда в прессе появились сообщения о том, что из-за шлема, подготовленного Шарлем Леклером к Гран При Канады, гонщик Ferrari оказался в неловкой ситуации, поскольку на него обиделась семья Жиля Вильнёва.

Дело в том, что Леклер из самых лучших побуждений оформил свой шлем в том стиле, какой предпочитал легендарный канадский гонщик, однако не посоветовался с его семьёй и не спросил на это разрешения. В частности, о том, что семье это не понравилось, рассказал телеканал Sky Sports F1.

Но вчера Джоан и Мелани Вильнёв, вдова и дочь Жиля, были специальными гостями Шарля Леклера в боксах Ferrari, мило с ним беседовали, и было понятно, что скандальная новость не соответствует действительности. Или, если точнее, не вполне соответствует.

Жак Вильнёв, чемпион мира 1997 года, решил рассказать в социальных сетях, что произошло на самом деле:

«Кому-то захотелось нанести обиду мне и нашей семье из-за того, что Шарль Леклер использовал дизайн шлема моего отца, потому я поясню ситуацию и расскажу о её контексте.

Когда я приехал на автодром, мне позвонила рассерженная сестра. Она видела, что Шарль использует такой шлем, вообще не поставив нас в известность и не посоветовавшись. Для всей семьи это стало сюрпризом…

Я тут же связался с Шарлем, после чего он мне перезвонил. У нас состоялся душевный разговор, и он принёс искренние извинения за случившееся. Я его заверил, что считаю его жест трогательной данью памяти отца, и что лично я ничего против не имею.

Однако я подчеркнул, что он должен связаться с моей сестрой, потому что это важный момент, поскольку она отвечает за всё, что связано с отцом. Я также предложил, чтобы Шарль пригласил мою сестру и мать на автодром, чтобы окончательно уладить недоразумение.

К счастью, в итоге всё сложилось удачно, хотя было бы лучше, если бы все обсуждения состоялись заранее и ещё до начала уик-энда были бы достигнуты договорённости. Это было бы проявлением уважения и профессионализма.

К сожалению, инцидент был непропорционально раздут, что вызвало лишние противоречия, которых можно было бы избежать».

Остаётся добавить, что издание Le Journal de Montreal со ссылкой на Мелани Вильнёв подтвердило, что она никогда не предъявляла никаких официальных претензий ни Шарлю Леклеру, ни команде Ferrari.