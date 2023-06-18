Лэнс Стролл оштрафован за блокировку Окона

Стюарды оштрафовали Лэнса Стролла за блокировку Эстебана Окона в восьмом повороте во время квалификации Гран При Канады.

Рассмотрев видеозаписи инцидента и выслушав гонщиков, стюарды установили, что в восьмом повороте Стролл не мог пропустить гонщика Alpine, поскольку в таком случае ему пришлось бы съехать с сухой траектории, что было опасно. Однако команда заранее предупредила Лэнса о приближении Окона, и стюарды посчитали, что канадец должен был сбросить скорость и пропустить Эстебана на отрезке от седьмого до восьмого поворота.

Гонщик Aston Martin оштрафован потерей трёх позиций на старте. Таким образом, Стролл перемещается с тринадцатого на шестнадцатое место на решётке, пропуская вперёд Кевина Магнуссена, Валттери Боттаса и Пьера Гасли.