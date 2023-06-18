Штайнер: Будем надеяться, что нам удастся заработать очки

Нико Хюлкенберг был одним из тех, кто правильно сориентировался по ходу квалификации, проходившей в условиях постоянно менявшейся погоды, плюс ему, конечно, повезло, и он смог показать на монреальской трассе второе время.

Однако со второй позиции ему стартовать не удастся из-за штрафа: когда на трассе появились красные флаги, немецкий гонщик недостаточно сбросил скорость. Но Гюнтер Штайнер, руководитель команды Haas F1, убеждён, что это не принижает вчерашнего достижения.

«Штраф, полученный вечером, нисколько не умаляет значения того, что мы сделали – в нашем представлении мы остаёмся вторыми, – заявил Штайнер. – Да, была допущена ошибка, скорость была слишком высокой. Но мы также должны принять во внимание, что при этом абсолютно никто не подвергался опасности, потому что Нико всё время ехал на трассе в одиночестве.

Безусловно, налицо нарушение правил, но это была ошибка, хотя и не создавшая опасной ситуации. Мы получили штраф и должны его принять. Но в гонке мы предпримем ещё одну попытку добиться успеха и приложим для этого максимум усилий. Когда-нибудь госпожа удача будет и на нашей стороне.

Разумеется, ещё предстоит понять, на какой темп мы будем способны на дистанции гонки, но будем надеяться, что нам удастся заработать очки».

Примерно так же настроен и сам Хюлкенберг. Он понимает, что его результат в квалификации превышает возможности машины VF-23, и в обычных условиях на сухой трассе он не смог бы пробиться в первый стартовый ряд. Впрочем, даже старт с пятой позиции для Haas тоже очень неплохо.

Но чего реально Нико может добиться в Гран При Канады? По темпу машина американской команды уступает Red Bull, Mercedes, Ferrari и Aston Martin. Пожалуй, с Alpine гонщикам Haas тоже непросто тягаться.

Поскольку после дождевой квалификации многие гонщики на быстрых машинах стартуют с нехарактерных для них далёких позиций, то им предстоит бороться с опытным немцем на трассе. Разумеется, если старт пройдёт нормально, и Нико удастся удержаться в первой пятёрке. Но при этом его соперники, стартующие позади, также будут разбираться друг с другом, на что тоже потребуется время.

Его главная задача, пожалуй, в том, чтобы как можно дольше обороняться от вероятных преследователей, избегая при этом излишнего риска. На автодроме имени Жиля Вильнёва исторически достаточно велик процент сходов по техническим причинам и в результате тех или иных инцидентов. Погодные сюрпризы тоже не исключены. Конечно, все эти факторы могут обернуться и против Haas, но если «госпожа удача», на которую уповает Штайнер, действительно проявит благосклонность, то шансы заработать какие-то очки у Нико Хюлбенберга будут.