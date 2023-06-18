Юки Цунода: В квалификации у нас не было темпа

Гонщики AlphaTauri Юки Цунода и Ник де Вриз в полном составе не вышли из первой части квалификации Гран При Канады, показав шестнадцатое и восемнадцатое время соответственно. Ко всему прочему, Юки Цунода оштрафован потерей трёх позиций на старте за блокировку Нико Хюлкенберга.

Юки Цунода (16-й): «Конечно, я разочарован результатом. В отличие от третьей тренировки, в квалификации у нас не было темпа – нужно понять, с чем это связано, но условия на трассе совсем не помогли. Я думал, что мне удался хороший круг в финале первой части – я был доволен, но машине не хватило темпа.

Прогноз обещает сухую гонку, поэтому я настроен оптимистично. Я постараюсь обогнать как можно больше машин. Цель в том, чтобы заработать очки».

Ник де Вриз (18-й): «Главной проблемой стали переменчивые погодные условия. Трасса подсыхала к концу первой сессии, поэтому мы не были уверены в том, стоит ли ехать в боксы за вторым комплектом промежуточных шин. В конце концов, мы это сделали, и мне хватило времени на два круга.

Мне пришлось отказаться от попытки на предпоследнем круге из-за того, что я попал в трафик на последнем секторе. Все боролись за позицию, но для меня это не может служить оправданием. Все стремятся атаковать на пределе, и, думаю, я недооценил ситуацию.

Мы не так много кругов проехали на сухой трассе, чтобы подготовиться к гонке, поэтому сложно предсказать, на какой результат мы сможем рассчитывать. Однако я надеюсь, что смогу отыграть позиции относительно старта».