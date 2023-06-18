Ваулз: Настоящий прогресс мы видим через пару лет

Гонщик Williams Алекс Элбон стартует в Монреале с 9-й позиции, и это подтверждает прогресс команды из Гроува. Но её руководитель Джеймс Ваулз подчёркивает, что это только начало.

Джеймас Ваулз: «Думаю, пока это лишь самые первые признаки прогресса. Команда демонстрирует сплочённость, у неё боевой настрой, и все отлично справляются со своими задачами. Но надеюсь, что настоящий прогресс мы должны увидеть через пару лет, самое раннее – через 12 месяцев.

На посту руководителя Williams я стараюсь использовать знания и опыт, полученные за годы работы в Mercedes, и добиться их органичного сочетания со знаниями и опытом этой команды, помогая её специалистам в полной мере раскрыть их потенциал. Каких-то результатов удалось добиться довольно быстро, а остальным будем заниматься постепенно, в течение нескольких следующих лет».