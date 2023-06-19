Элбон: Результат подтверждает, что мы сделали шаг вперёд

В Монреале Алекс Элбон заработал очки за 7-е место, и для команды Williams это важное достижение. Его напарник Логан Сарджент сошёл с дистанции из-за технических проблем.

Алекс Элбон (7-й): «Прежде всего я должен поблагодарить команду за отличный уик-энд, ведь мы модернизировали машину, и думаю, что сегодняшний результат подтверждает, что мы сделали шаг вперёд. Кроме того, канадская трасса нам подходит.

Все, кто трудится на базе Williams, проделали колоссальную работу, чтобы подготовить этот комплекс обновлений. Также я получил новую силовую установку – в общем, в этот уик-энд мы бросили в бой все резервы.

Вчера мы здорово провели квалификацию, а сегодня гонку. Заработанные очки позволили Williams подняться на девятую строчку Кубка конструкторов, и это прекрасный способ отблагодарить команду за всё, что она делает».

Логан Сарджент (не классифицирован): «Мы очень неплохо стартовали в гонке, и FW45 позволяла бороться за позиции. Передо мной ехала машина AlphaTauri, я пытался активно прессинговать соперника, и было ощущение, что мы достаточно быстры. К сожалению, команда потребовала, чтобы я как можно скорее остановил машину – возникли технические проблемы, и из-за этого гонка для меня закончилась.

В этот уик-энд я многому научился, в частности, получил опыт работы с шинами для сильного дождя и вообще пилотирования на мокром асфальте, а также ездил на промежуточных шинах на подсыхающей трассе.

На сликах наша машина способна на очень неплохую скорость, и хотя день завершился сходом, у нас есть повод готовиться к этапу в Австрии с хорошим настроем».

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Для двух наших гонщиков день сложился по-разному. Нам пришлось прервать гонку Логана, поскольку мы зафиксировали утечку масла, которая начала оказывать негативное влияние на работу силовой установки. Теперь необходимо детально проверить его машину, чтобы выяснить причину утечки.

В случае с Алексом мы получили некоторое преимущество из-за того, что автомобиль безопасности выехал на трассу в удачный для нас момент, но также нам удалось эффективно реализовать тактику одного пит-стопа.

В прошлом мы видели, что Алексу удаётся отлично проводить гонки и оборонять позицию от целой группы соперников. Сегодня он и сам обгонял на трассе, а также показать очень хороший результат ему помог и прошлый опыт, и темп, на который была способна модернизированная машина».