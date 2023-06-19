Ферстаппен: Это был ещё один замечательный день!

Макс Ферстаппен уверенно выиграл Гран При Канады, одержав сотую победу в истории команды Red Bull Racing. После финиша двукратный чемпион мира подчеркнул, что далась она не так уже легко.

Макс Ферстаппен: «Конечно, я очень доволен! Но это не самая простая гонка, поскольку шины было трудно прогревать до нужных температур, ведь сегодня холоднее, чем было в пятницу, и машина довольно сильно скользила.

Но нам всё-таки удалось заставить резину эффективно работать, так что завоевать для команды её сотую победу невероятно здорово! Кстати, я и сам не ожидал, что стану автором такой статистики. Продолжим радоваться нашим успехам и продолжим упорно трудиться. Сегодня был ещё один замечательный день.

Я в целом ожидал, что сегодня мы сможем показать примерно такой результат, но повторюсь: поддерживать температуру шин на нужном уровне было очень трудно, и сцепление очень быстро снижалось. Возможно, поэтому наше преимущество было не таким уж большим. Но в итоге мы победили, а это самое главное!»