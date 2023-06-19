Хельмут Марко: Мы не думали, что одержим сто побед

Финишировав первым в Монреале, Макс Ферстаппен принёс Red Bull Racing сотую победу в истории команды. Больше побед в Формуле 1 только у Ferrari (242), McLaren (183), Mercedes (125) и Williams (114).

Консультант австрийской компании по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал это историческое достижение.

Хельмут Марко: «Мы никогда не думали, что сможем присоединиться к элитному клубу команд, на счету которых больше ста побед. Честно говоря, мне спокойнее ехать на домашний этап в Австрию, уже имея сотую победу, чем если бы нам пришлось пытаться одержать её в Шпильберге.

Определённо, гонка в Канаде получилась сложнее, чем мы ожидали. У нас были проблемы с прогревом шин, особенно состава Hard. Хорошо, что гонщики Ferrari стартовали далеко позади, ведь, фактически, они были самыми быстрыми на обоих составах.

По ходу гонки у Макса произошло два неприятных момента. Во-первых, он сбил птицу, для которой всё закончилось плохо. К счастью, охлаждение не пострадало, и машина не получила других повреждений.

Во-вторых, он излишне самоуверенно атаковал поребрики. Не знаю, видел ли он в повторах на больших экранах, как он их проезжает. Но Макс доказал, на что способен – его умение предсказывать развитие событий просто невероятное. Происходящее в данный момент для него уже в прошлом, поскольку он всегда смотрит вперёд».