Майк Крак: Мы думали, что на машине Алонсо проблема

Во второй половине гонки в Монреале инженеры Aston Martin попросили Фернандо Алонсо не атаковать в полную силу и экономить топливо. Сразу после финиша испанец заявил, что не знает, с чем была связана проблема, поскольку команда не сообщила подробностей.

Общаясь с прессой после гонки, руководитель Aston Martin Майк Крак рассказал, что команда попросила Фернандо экономить топливо, поскольку подозревала проблему в топливной системе, однако уже после финиша выяснилось, что опасения были напрасными.

Майк Крак: «Мы думали, что у нас проблема с топливной системой, но не были в этом уверены. В качестве меры предосторожности мы попросили Фернандо экономить топливо и ехать накатом. Сколько времени из-за этого было потеряно? Сложно сказать. Несколько десятых – может одна или две десятых на круге».

Отвечая на вопрос, сколько топлива осталось в баке машины Алонсо после финиша, Крак ответил: «Достаточно. Это была мера предосторожности. Выбирая между вероятностью не финишировать и снижением скорости, мы выбрали безопасный вариант.

Мы думали, что с топливной системой проблемы, которые так и не возникли. Хотя данные телеметрии показывали, что проблема может быть».