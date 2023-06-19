Турини: Хочется, чтобы следующие гонки развеяли сомнения

Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, очень переживает за результаты своей любимой команды Ferrari. В Монреале Шарль Леклер и Карлос Сайнс финишировали четвёртым и пятым, и тем самым дали Турини повод для небольшой радости.

Скажем так, Ferrari поехала, что лучше, чем стоять на месте. Помимо Макса Ферстаппена (не буду ничего говорить про то, как он уничтожает Серхио Переса), на подиум поднялись Алонсо и Хэмилтон, а не Леклер и Сайнс. Браво Фернандо и Льюис, а так же Алекс Элбон, добившийся результата за рулём машины Williams.

Тем не менее, Ferrari поехала. Впервые в сезоне SF23 не разрушила шины, а стратегия, наконец, оказалась правильной. Когда вы сильно болеете, уже факт снижения температуры является причиной для облегчения.

Но всё же уместно спросить, насколько нетипичные особенности трассы в Монреале повлияли на результат? Хочется, чтобы четыре Гран При в июле развеяли все сомнения на этот счёт.

Кроме того, я бы хотел избавиться от неловких ситуаций, которые имели место в субботней квалификации. Некоторые вещи не похожи на Ferrari. По крайней мере, на ту Ferrari, которую я себе наивно представляю.