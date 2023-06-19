В Ferrari довольны выступлением в Канаде

В Канаде гонщики Ferrari заработали 22 очка, что стало вторым лучшим результатом команды в сезоне. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр доволен скоростью машины и считает, что команда прогрессирует.

Фредерик Вассёр: «Хорошая гонка, подтвердившая, что мы движемся в правильном направлении. После неудачной квалификации мы смогли продемонстрировать темп, который видели в пятницу. Хорошая стратегия позволила выбраться из трафика, а Шарль Леклер и Карлос Сайнс атаковали на протяжении всей дистанции.

Примечательно, что во второй половине гонки наши пилоты проезжали круги с такими же временами, как и первая тройка. Мы прогрессируем от гонки к гонке.

Команда продолжит усердно работать, чтобы добиться поставленных целей. Мы должны уделять внимание каждой мелочи, чтобы идеально проводить уик-энды с пятницы по воскресенье».