В Mercedes готовят обновления машины к Сильверстоуну

Гонка в Монреале стала второй подряд, в которой Льюис Хэмилтон поднялся на подиум. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф рассказал, что инженеры продолжат дорабатывать машину W14, и на домашнем этапе в Сильверстоуне представят крупный пакет обновлений.

«Мы привезём в Сильверстоун много новинок, – рассказал Тото Вольфф после финиша Гран При Канады. – Затем у нас будут ещё обновления, которые мы представим до летнего перерыва. После того, как мы значительно пересмотрели концепцию машины, процесс понимания её особенностей значительно ускорился. В следующих четырёх гонках мы должны сделать заметные шаги вперёд.

Учитывая особенности машины, мы не ожидали, что хорошо выступим в Канаде, поэтому нас обнадёживает тот факт, что мы не так много уступили победителю. Однако нельзя забывать, что Макс Ферстаппен всё время ехал впереди и не атаковал в полную силу. Думаю, в случае необходимости он смог бы прибавить, так что нам ещё есть над чем поработать».

Напарник Хэмилтона Джордж Расселл сошёл с дистанции. Тото Вольфф рассказал, что после удара о стену на машине Джорджа начался перегрев тормозов, и продолжать гонку было небезопасно: «Температура тормозов была высокой на обеих машинах, но после удара о стену на машине Джорджа температура начала резко расти. В какой-то момент мы поняли, что не сможем финишировать, поэтому позвали Джорджа в боксы».