Валттери Боттас: Я доволен гонкой и десятым местом

Валттери Боттас финишировал десятым в Канаде и впервые с первого этапа сезона в Бахрейне заработал призовой балл. Благодаря этому результату Alfa Romeo поднялась на седьмое место в Кубке конструкторов, опередив Haas. Напарник Боттаса Гуаньюй Чжой закончил гонку на шестнадцатой позиции.

Валттери Боттас (10-й): «Я доволен тем, как прошла сегодняшняя гонка. Когда отыгрываешь четыре позиции относительно старта, то день можно считать успешным, даже если по итогам я заработал только одно очко.

Начиная с этапа в Монако, мы можем бороться в гонках за места в первой десятке. Команда добилась прогресса, но нам нужно ещё прибавить».

Гуаньюй Чжоу (16-й): «Я не думаю, что сегодня сделал максимум возможного. В самом начале всё складывалось хорошо, и я ехал всего в двух позициях позади Алекса Элбона. Я не знаю, почему мы решили второй раз остановиться в боксах, когда соперники рядом остались на трассе – на этом моя гонка была фактически закончена. Всегда сложно бороться, когда стартуешь позади, но в этой гонке у нас были шансы, которыми мы не смогли воспользоваться.

С шинами всё было в порядке, я поддерживал их в рабочем диапазоне, но меня позвали в боксы. Решение приняла команда, я его выполнил, но очевидно, что это был ошибочный выбор».