Эстебан Окон: Мы не использовали все свои возможности

Эстебан Окон стартовал шестым в Монреале, а закончил гонку восьмым, заработав очки для Alpine. Пьер Гасли отыграл несколько мест после неудачной квалификации, но закончил гонку за пределами первой десятки.

Эстебан Окон (8-й): «Думаю, мы можем быть довольны тем, что заработали очки в ещё одной гонке, но очевидно, что на этот раз мы не использовали все свои возможности. Машина была быстра, но этого оказалось недостаточно, чтобы на прямой опередить Алекса Элбона на Williams, имевшего преимущество на прямых.

Мы подумаем о том, как по воскресеньям добиваться большего. В квалификации всё прошло хорошо, но в гонке закрепить успех не удалось. Мне понравились поединки с Валттери Боттасом и Ландо Норрисом – это было весело. Я уже с нетерпением жду Гран При Австрии».

Пьер Гасли (12-й): «К сожалению, на этот раз я не заработал очков, что ещё раз говорит о важности стартовой позиции. К сожалению, в квалификации я выбыл из борьбы уже в первой сессии, а в гонке нам немного не повезло с моментом выезда автомобиля безопасности, хотя машина была быстра и позволяла претендовать на более высокие результаты. К сожалению, сделать этого не удалось.

С интересом жду следующий этап, который пройдёт в Австрии через две недели. Нужно результативно провести этот уик-энд, заработав очки и в спринте, и в воскресной гонке».