Инцидент с Неймаром может ужесточить правила

В FIA могут ужесточить правила доступа на пит-лейн после инцидента, произошедшего с футболистом Неймаром и другими гостями во время Гран При Испании в Барселоне.

У третьего самого высокооплачиваемого спортсмена мира был официальный пропуск на пит-лейн. Неймар и ещё несколько официальных гостей стояли на траве на обочине трассы перед началом прогревочного круга. Этот факт вызвал недовольство президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема, который обратился к Всемирному Совету FIA по автоспорту.

Мохаммед Бен Сулайем: «Нужно извлечь уроки из инцидента на Гран При Испании. Стефано Доменикали заверил FIA – принимаются меры, чтобы инцидент не повторился.

Эта проблема касается не только Формулы 1, но и Формулы E, чемпионата мира по гонкам на выносливость и других серий, где, судя по моему недавнему опыту, на стартовом поле было слишком много людей.

Я не сомневаюсь в том, что на всех этапах промоутер будет придерживаться всех требований FIA по безопасности и охране. Обязанность FIA – обеспечить безопасную среду для всех. Безопасность в автоспорте – главный приоритет федерации».