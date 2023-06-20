Йорн Теске: В Ф1 заинтересованы в переговорах о гонке

Последний раз Гран При Германии проходил в Хоккенхайме в июле 2019 года, но с тех пор руководство автодрома если и возвращалось к теме Формулы 1, то лишь в том контексте, что в дальнейшем проведение гонок невозможно по финансовым причинам.

Но не исключено, что в будущем ситуация может измениться, по крайней мере в словах Йорна Теске, управляющего директора компании Hockenheim-Ring GmbH, уже появляются сдержанные нотки оптимизма. Понятно, что интерес к Формуле 1 всегда оставался и у них, и у немецкой публики, однако без внешней финансовой поддержки проведение национальных этапов для промоутеров просто невыгодно, при том что получить её от государственных структур нереально.

«Конечно, мы на Хоккенхаймринге очень заинтересованы в гонке Формулы 1. Серьёзного разговора о её возвращении пока нет, но прессинг уже растёт, поэтому Формула 1 к нам обращается и выражает заинтересованность в проведении переговоров, – заявил Теске в интервью порталу Watson.de. – Хотя лично со Стефано Доменикали мы общались уже достаточно давно, и я отлично помню наш разговор, но не время, когда он состоялся.

Но после этого мы несколько раз контактировали с другими руководителями Формулы 1, с теми, кто непосредственно отвечает за отношения с промоутерами. Последний раз это было несколько недель назад.

От организаторов чемпионата мы получаем сигналы, свидетельствующие о том, что в будущем возвращение гонки возможно. Но пока это лишь сигналы, не более и не менее.

Проблема в том, что мы не сможем окупить проведение гонки лишь за счёт продажи билетов, такого рода сделка будет для нас невыгодной. Поэтому финансовые риски необходимо перераспределить, а для этого нужны партнёры, заинтересованные в проведении Гран При Германии. Ведь не может быть такого, чтобы все стороны хотели бы заработать на Формуле 1, и только автодром остался бы в минусе.

В других странах готовы рассматривать проведение гонки как маркетинговую платформу, но в Германии этого нет. Мы не получаем никакой политической поддержки, без которой в мире вообще ничего не работает.

Однако появление в чемпионате мира в 2026 году заводской команды Audi вполне может оживить дискуссию. Хотя это ещё не означает, что в Audi захотят покрыть наш финансовый дефицит, и мы этого пока не знаем. Но понятно, что в этом случаем мы должны будем объединить усилия, чтобы Формула 1 вернулась в Германию».

В последний раз этап чемпионата мира на немецкой трассе проходил в октябре 2020 года, это был Гран При Айфеля на Нюрбургринге.