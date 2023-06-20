Ландо Норрис: Мы проанализируем причины штрафа

Ландо Норрис финишировал девятым в Канаде, но из-за пятисекундного штрафа опустился на тринадцатое место в итоговом протоколе.

Британского гонщика McLaren оштрафовали за то, что в момент нахождения на трассе автомобиля безопасности Ландо значительно сбросил скорость на участке от 12 до 13 поворота (примерно на 50 км/ч), чтобы создать задел до напарника и провести двойной пит-стоп, и тем самым замедлил соперников позади. Стюарды посчитали, что такие действия Норриса нарушают спортивный принцип.

Оскар Пиастри в итоговом протоколе оказался на одиннадцатой строчке и во второй гонке подряд не заработал очки.

Оскар Пиастри (11-й): «Жаль, что мне всего одной позиции не хватило, чтобы заработать очки. Я провёл очень хороший первый отрезок, но после пит-стопа темп упал, а шины быстро изнашивались. Тем не менее, мы многое вынесли из этой гонки.

Огромное спасибо команде за восстановление машины к гонке после аварии. У нас будет немного времени отдохнуть перед тем, как мы вернёмся к работе в Австрии».

Ландо Норрис (13-й): «Напряжённая гонка. Мне немного не повезло – я потерял позицию в начале, но в остальном доволен. У меня был хороший темп, и я боролся за очки. Однако с точки зрения деградации резины и обгонов гонка получилась сложной, но мы выжали максимум возможного, поэтому я рад. Жаль, что я получил штраф, но вместе с командой мы проанализируем его причины.

Следующий этап пройдёт в Австрии на одной из моих любимых трасс, так что я с нетерпением жду гонку. Мы максимально выложимся и постараемся заработать очки».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Жаль уезжать из Канады без заработанных очков, хотя в гонке мы выглядели довольно конкурентоспособными в средней группе. Ландо финишировал девятым, но из-за пятисекундного штрафа переместился на тринадцатое место, что досадно.

К позитивным итогам уик-энда в Монреале можно отнести то, что на некоторых отрезках гонки у нас был хороший темп, хотя на втором отрезке возникли проблемы с перегревом шин.

Мы с нетерпением смотрим вперёд и продолжаем модернизировать MCL60, чтобы повысить темп и стабильно зарабатывать очки в будущем».