Ландо Норрис не согласен со штрафом

Ландо Норрис финишировал девятым в Монреале, но после применения пятисекундного штрафа опустился на тринадцатую строчку в итоговом протоколе.

Гонщик McLaren был оштрафован за то, что в момент нахождения на трассе автомобиля безопасности значительно сбросил скорость на участке от 12 до 13 поворота, чтобы создать задел до напарника и провести двойной пит-стоп без потери времени. Тем самым, Ландо замедлил соперников позади, и стюарды посчитали это нарушением.

Общаясь с журналистами после гонки, Ландо рассказал свою версию событий: «Мне не было никакого смысла замедляться. Я ехал в трёх-четырёх секундах от моей дельты времени, но все довольно часто так поступают.

Все стараются поддерживать температуру шин, поэтому отпускают машины впереди, но не было такого, чтобы я на десять секунд выпал из своей дельты времени. Если наказывать за такое несоблюдение дельты времени, какое было у меня, то в последние три-четыре года надо было штрафовать большинство гонщиков. Именно поэтому я не понимаю, за что меня оштрафовали, ведь я не сделал ничего плохого.

Кроме того, в тот момент по нашему плану было слишком рано проводить пит-стоп. Я и не планировал ехать в боксы, но меня позвали в тот момент, когда я находился рядом с заездом на пит-лейн. Я немного притормозил, чтобы прогреть шины, но как только мне сказали ехать в боксы, сразу ускорился и поехал настолько быстро, насколько мог».