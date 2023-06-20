Нико Хюлкенберг: В гонке мы всегда позади

В Канаде Нико Хюлкенберг квалифицировался вторым, стартовал пятым из-за штрафа, но финишировал только 15-м и очень расстроен таким результатом.

Нико Хюлкенберг: «В гонке мы оказались гораздо медленнее, чем в субботу, особенно после ухода автомобиля безопасности. Не знаю, дело ли в шинах или в чём-то ещё, но нам здорово не хватало скорости по сравнению с непосредственными соперниками. В гонке мы всегда позади.

На старте удалось некоторое время оставаться впереди, но потом меня просто объезжали. Смириться с этим было непросто, но всё так как есть.

Знаете, это не очень просто принять. Нам нужно как-то решить эту проблему в будущем, в долгосрочной перспективе. К сожалению, за счёт коррекции настроек это не сделать. Проблема старая и серьёзная, команда хорошо её знает».