Ньюи: Обратный отсчёт до отставки уже начался

Гениальный конструктор машин Формулы 1 Эдриан Ньюи, недавно продливший контракт с Red Bull, в интервью Sky Sport заявил, что уже считает дни до пенсии, но прямо сейчас уходить не собирается.

Победа в Канаде стала 100-й в истории Red Bull Racing и 200-й для машин, построенных Ньюи.

Эдриан Ньюи: «Это были потрясающие годы. Я с детства мечтал строить машины и заниматься гонками, а когда я получил свою первую работу в автоспорте, это был ключевой момент. Всё остальное стало уже бонусом.

Все победы особенные. Конечно, я помню первую победу в Мексике, все те, которые решали судьбу чемпионского титула. В частности, победу Феттеля в Абу-Даби в борьбе с Алонсо, победу Макса в борьбе с Льюисом в 2021-м.

Мне повезло заниматься тем, чем я всегда хотел заниматься, получать удовольствие от работы. Мне это нравится. Конечно, моя карьера не может продолжаться вечно, но пока я нужен команде и получаю удовольствие от работы, я буду продолжать. Обратный отсчёт до ухода в отставку уже начался, но когда именно наступит этот день, я пока не знаю».