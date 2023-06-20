Обзор трасс Формулы-1 в США в 2023 году

И хотя у американских трасс нет такой богатой истории, как у европейских, они с лихвой компенсируют это современным дизайном и зрелищными гонками.

В этой статье мы расскажем о трех уникальных трассах Формулы-1 в США, расположенных в Лас-Вегасе, Майами и Остине.

Быстрые ссылки Лас-Вегас

Майами

Остин

Лас-Вегас

Источник фото: formula1.com

Городская трасса Формулы-1 в Лас-Вегасе отличается длинными прямыми и множеством поворотов, которые гонщикам придется пройти на полном ходу. Организаторы обновили маршрут для соревнований этого года, добавив дополнительный комплекс из поворотов на 180-градусной дуге.

Новый трек протяженностью 6120 метров с 17 поворотами идеально подходит для проведения грандиозного шоу. Хотя гонщик Mercedes Джордж Расселл утверждает, что это не самая сложная трасса в календаре Формулы-1, у нее есть свои особенности. К примеру, чтобы попасть на пит-лейн, участникам необходимо вписаться в крутой поворот, двигаясь с правой стороны трассы на левую.

В этом году трасса в Лас-Вегасе — одна из трех площадок Формулы-1 в Соединенных Штатах Америки наряду с Майами и Остином. По мнению руководителя Haas Гюнтера Штайнера, зрелищность и развлечения играют важную роль в популяризации Формулы-1. И гонка Формулы-1 в Лас-Вегасе определенно станет ярким событием.

Майами

Источник фото: formula1.com

Это новая гламурная трасса, которая вполне может заменить старые треки Формулы-1. И хотя здесь нет очарования и легендарных казино Монако, Майами радует зрителей красивыми видами и бесчисленными достопримечательностями. А любители азартных игр всегда могут скоротать время между гонками, например открыв игры слот бесплатно на своих телефонах.

Кроме того, трасса Майами составляет 5412 метров и включает 19 поворотов, при этом ее площадь гораздо шире, чем в извилистом Монте-Карло. Сложный маршрут и уникальный антураж однозначно выделяют ее среди других площадок Формулы-1.

Гонка в Майами прошла в мае и способствовала росту местной экономики, а также продвижению туризма в этом регионе. У болельщиков была возможность увидеть, как лучшие гонщики мира, включая Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, соревнуются за первое место на улицах одного из главных курортных штатов.

Остин

Фото от Planet Labs

«Трасса Америк» находится недалеко от центра города Остин, штат Техас. Это первый автодром в США, который был построен специально для соревнований Формулы-1. «Трасса Америк» спроектирована Германом Тильке с применением современных технологий мирового класса и оснащена стильной смотровой башней и огромным комплексом пит-лейн.

Трек тщательно выровняли и покрыли асфальтом высочайшего качества, благодаря чему он прекрасно подходит для скоростной езды. Кроме того, его расширили в поворотах для дополнительной безопасности гонщиков на крутых участках.

В отличие от других новых трасс Формулы-1, «Трасса Америк» расположена на местности с большим количеством естественных возвышенностей, с которых зрители могут видеть до 80% площади. Отличительная черта трассы — необычный первый поворот. Он находится на подъеме 133 фута и резко уходит в сторону.

Эксперты Формулы-1 считают, что определяющим фактором станет успех на поворотах с третьего по шестой, напоминающих связку Maggots-Becketts-Chapel в Сильверстоуне. А 12-й поворот будет наиболее спокойной и часто используемой зоной. Таким образом, «Трасса Америк» представляет собой уникальную площадку для состязаний, которая способна подарить яркие впечатления не только болельщикам, но и гонщикам.

Остается вопрос: смогут ли другие страны проводить так много гонок Формулы-1, как США?