В 2024 году гонка Формулы E впервые пройдёт в Токио

Организаторы чемпионата по гонкам на электромобилях сегодня подтвердили, что в марте следующего года столица Японии впервые примет Формулу E. Седьмой этап десятого сезона электрической серии запланирован на 30 марта.

Городская трасса будет проложена вблизи Международного выставочного центра, одной из достопримечательностей Токио, что расположена в районе Ариаке Минами, примыкающем к береговой линии.

Юрико Коике, губернатор Токио: «Меня радует официальное решение о том, что Токио примет гонку Формулы E в марте 2024 года. Муниципалитет Токио занимается продвижением транспортных средств, не загрязняющих окружающую среду, и повышает активность во всех областях, чтобы реализовать городскую экологическую программу и сделать Токио городом, который не выбрасывает в атмосферу диоксид углерода.

Гонки Формулы E проходят в крупных городах мира, ведь это уличные гонки на электромобилях, а они не загрязняют воздух выхлопными газами и не производят шума. Эта гонка будет не только способствовать развитию электрического транспорта – это также отличная возможность показать всему миру достопримечательности Токио».

Альберто Лонго, соучредитель и исполнительный директор Формулы E: «Мы в восторге от того, что в следующем сезоне проведём гонку Формулы E на улицах Токио. Это идеальная возможность продемонстрировать уникальные качества нашего спорта на фоне видов одного из самых знаменитых городов планеты и привлечь внимание всего мира».

Предварительная версия календаря десятого сезона Формулы E была сегодня обнародована Всемирным советом FIA по автоспорту, в него включены 13 этапов, которые пройдут в 13 городах мира и будут состоять из 17 гонок.

Чемпионат стартует в Мехико 13 января, а должен завершиться сдвоенным этапом в Лондоне 20-21 июля 2024 года. Проведение трёх этапов ещё не подтверждено, но руководство Формулы E ведёт интенсивные переговоры с городами, желающими принять гонку электрической серии.