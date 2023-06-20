В FIA оценили экологическую программу Формулы 1

Формула 1 стала первым чемпионатом, все команды которого получили экологическую аккредитацию FIA высшего уровня – это три звезды, а также в федерации продлили действии такой аккредитации для самой Ф1, стремящейся к 2030 году достичь углеродной нейтральности.

Впервые Формула 1 получила три звезды FIA в 2020 году, после чего столь же высокие оценки получили природоохранные инициативы команд, некоторых промоутеров гонок, а также партнёров чемпионата, в том числе шинная компания Pirelli.

Фелипе Кальдерон, президент экологической комиссии FIA: «Поскольку Формула 1 – вершина автоспорта, крайне важно, чтобы этот чемпионат задавал высшие стандарты в области заботы об окружающей среде, и продление экологической аккредитации FIA – признание того, что чемпионат продолжает считать это приоритетом и делает всё для достижения своих целей.

В рамках экосистемы Формулы 1 все десять команд также получили аккредитацию высшего уровня. Кроме того, растёт число официальных поставщиков, автодромов и промоутеров гонок, которые также движутся в этом направлении, но все мы можем и должны делать ещё больше.

Я поздравляю Формулу 1 с её достижениями в стремлении стать углеродно-нейтральной организацией к 2030 году».

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Это знаковое событие для всего чемпионата, а также для многих наших партнёров и промоутеров, оно демонстрирует постоянное стремление всего сообщества Формулы 1 достичь наших целей в области экологии.

Конечно, впереди ещё много работы, но мы намерены выполнить стоящие перед нами задачи, поэтому продолжаем искать экологически ориентированные инновационные решения и подаём положительный пример всему автоспортивному сообществу».