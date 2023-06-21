Цунода: Я не жду многого от гонки в Австрии

Следующий этап сезона Формулы 1 в австрийским Шпильберге пройдёт в формате гоночного уик-энда со спринтом, поэтому у гонщиков будет возможность заработать очки не только в воскресенье, но и в субботу.

Говоря о шансах команды в Австрии, пилот AlphaTauri Юки Цунода рассказал, что готовится к очередному сложному уик-энду.

Юки Цунола: «В спринте нам будет сложно претендовать на очки, поскольку их начисляют только восьми гонщикам, и для возможности побороться за них нужно высоко квалифицироваться. Нужно, по меньшей мере, показать девятое время в квалификации, чтобы иметь шансы заработать очки в спринте.

В гонке будет сложно обгонять, поэтому я не жду многого. В Шпильберге необходима быстрая машина, и, если говорить до конца откровенно, я не знаю, подходит ли наша AT04 австрийской трассе.

Тем не менее, у нас будут новинки, поэтому почему бы не попробовать побороться? Никогда не знаешь, как будут развиваться события».

После Гран При Канады AlphaTauri опустилась на последнее место в Кубке конструкторов, пропустив Williams.