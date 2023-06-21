Даниэль Риккардо хочет выступать за Red Bull Racing

В 2023 году Даниэль Риккардо вернулся в Red Bull Racing в роли резервного пилота. После гонки в Сильверстоуне австралиец опробует современную машину команды на тестах Pirelli, но уже сейчас Даниэль мечтает о выступлениях за команду в гонках.

Даниэль Риккардо: «Возвращение за руль Red Bull в гонках стало бы для меня равносильно сказке. Честно говоря, завершение гоночной карьеры в этой команде было бы сказочным, если бы я добился всего, чего хотел.

Посмотрим, как всё сложится. Вероятно, мне придётся немного потрудиться, но я уже очень рад тому, что просто вернулся в команду».

Возвращение Даниэля Риккардо за руль Red Bull Racing в следующем сезоне кажется маловероятным, поскольку контракт Серхио Переса действует до конца 2024 года. Однако по информации ESPN, в следующем сезоне Риккардо может получить контракт основного пилота AlphaTauri, и если его выступления произведут впечатление на руководство, то у Даниэля появится шанс на полноценное возвращение в Red Bull Racing в 2025-м.