Карлос Сайнс: В Австрии постараемся выступить лучше

Стартовав в Канаде 11-м, Карлос Сайнс не сменил шины 12-м круге после аварии Джорджа Расселла, и в итоге финишировал пятым, но считает, что сейчас не стоит переоценивать результаты Ferrari…

Карлос Сайнс: «По ходу всего уик-энда машина была быстра, мы вполне могли на равных бороться с Mercedes и Aston Martin, но сами допустили ошибку и расплачивались за неё. В следующий раз постараемся выступить лучше.

Мы прогрессируем, но результаты зависят от характеристик трассы. Где-то мы более конкурентоспособны, где-то менее. В Барселоне, где скоростные повороты, у нас возникли проблемы. В Канаде мы знали, что будем сильнее из-за конфигурации трассы – так и получилось. Посмотрим, как всё сложится в Австрии, какой окажется расстановка сил – и будем ориентироваться на это в ходе дальнейшей работы».