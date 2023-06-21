Майк Крак высоко оценил выступления Стролла в Монреале

На Гран При Канады Фернандо Алонсо в шестой раз в сезоне поднялся на подиум, а его напарник Лэнс Стролл финишировал девятым. Тем не менее, руководить команды Aston Martin Майк Крак высоко оценил выступление гонщика на его домашнем этапе в Монреале.

«Я считаю, что Лэнс хорошо выступил, – приводит слова Майка Крака издание Racingnews365. – В квалификации у него возникли проблемы со сцеплением с трассой, поэтому он не чувствовал уверенность в машине, из-за чего сессия получилась очень сложной.

Однако в гонке он пилотировал очень хорошо. Мы смогли вывести Лэнса из трафика, и когда он оказался на пустой трассе, то на шинах Hard проезжал круги с таким же временем, что и лидеры. Финишировать девятым после старта с шестнадцатого места – великолепное достижение.

Со стороны девятое место выглядит плохим, когда напарник финиширует вторым, но если принять во внимание стартовую позицию, то это очень хороший результат.

Думаю, Лэнс использует полученный опыт в предстоящих гонках. Мы знаем, что он очень быстр на скоростных трассах, на которых пройдут следующие этапы. Поэтому я уверен, что мы продолжим зарабатывать очки двумя машинами».