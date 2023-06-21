Марк Хьюз о модернизированной Aston Martin AMR23

В Монреале Фернандо Алонсо финишировал вторым в 9,570 секунды позже Макса Ферстаппена, победителя гонки, причём двукратный чемпион мира мог ехать и быстрее, но у команды Aston Martin были подозрения на некие неполадки в топливной системе, поэтому испанца попросили не атаковать в полную силу.

Как выяснилось впоследствии, тревога была ложной. В любом случае модернизированная AMR23 позволяла Алонсо ехать довольно быстро, следовательно, оправдались надежды команды, связанные с эффективностью очередного комплекса технических новинок.

На страницах официального сайта чемпионата британский эксперт Марк Хьюз рассуждает о том, за счёт чего Aston Martin удалось повысить скорость машины.

Основное внимание было приковано к боковым понтонам AMR23. Ещё с начала сезона их характерной особенностью был своего рода канал, который находится на верхней поверхности понтонов, и на их модернизированной версии он стал более узким и глубоким.

Кроме того, изменилась форма передней части понтонов – скос в её нижней области стал более явным. Упомянутый канал и этот скос взаимодействуют, их задача в том, чтобы воздушный поток, направляющийся к задней части машины, ещё сильнее ускорялся.

Воздух, который обтекает понтоны сверху и снизу, сливается в более мощный поток, проходящий между задними колёсами над диффузором и по обеим сторонам этого важнейшего элемента аэродинамики, что в конечном итоге способствует более эффективной работе днища.

Направляясь в сторону диффузора, та часть потока, что под понтоном, проходит вдоль края днища, которому придана весьма сложная форма, рассчитанная на создание дополнительных вихрей, помогающих «запечатать» днище для усиления граунд-эффекта.

Благодаря скосам в нижней части понтонов позади них создаётся область пониженного давления, и встречный воздух стремится её заполнить. Аналогичную функцию, только вверху понтонов, выполняют каналы – благодаря им энергия потока также повышается.

Впрочем, технический директор Aston Martin Дэн Фэллоуз, дал понять, что дело не только в понтонах особой формы: «Физические размеры этого модернизированного элемента действительно очень велики, но есть вещи менее заметные, которые мы внедрили несколько раньше, но они тоже дают весьма значительный эффект.

Мы стараемся постоянно вести доработку машины, а не ждать несколько гонок, после чего представить сразу целый комплекс новинок. И вовсе не факт, что обновления, которые мы внедрили сейчас, сыграли самую важную роль в повышении эффективности машины.

Боковые понтоны позволяют влиять на воздушный поток, который направляется к задней части AMR23, но также способствуют более производительной работе днища. Само по себе это решение не так уж сильно влияет на повышение эффективности, но оно помогает всем остальным элементам лучше работать».

Ранее мы приводили слова Фэллоуза о том, что на этом этапе модернизации машины они стараются расширить диапазон её возможностей, и будет интересно посмотреть, чего Aston Martin и Алонсо смогут добиться на трассах, которые будут принимать следующие этапы чемпионата – на Red Bull Ring, в Сильверстоуне и на Хунгароринге.

По ходу Гран При Канады по радио Фернандо сказал своему инженеру: «Я очень хочу выиграть эту гонку!» В Монреале его желание не сбылось – скорее всего от этого оно стало только сильнее, и вместе со своей новой командой он сделает всё, чтобы до конца сезона его осуществить.