Сафнауэр: Мы были уверены, что крыло не отвалится

По ходу Гран При Канады многие обратили внимание, что на машине гонщика Alpine Эстебана Окона заднее крыло довольно заметно качалось из стороны в сторону, и особенно большой амплитуда колебаний была, когда француз атаковал поребрики.

Ландо Норрис, прессинговавший француза на последних кругах и ехавший за ним вплотную, даже беспокоился, не отвалится ли крыло, и делился своими тревогами с командой McLaren, предупреждая, что если это произойдёт, то последствия могут быть очень серьёзными.

Однако руководитель Alpine F1 Отмар Сафнауэр дал понять, что подобные волнения были явно преувеличенными, поскольку заднее крыло держалось на A523 Окона вполне прочно. Более того, он подчеркнул, что на эту тему у них был разговор с FIA.

«Крыло же не отвалилось, а осталось на машине, – приводит слова Сафнауэра Speedcafe. – Мы спроектировали это крыло и произвели его, поэтому лучше всех знаем, в каких ситуациях оно может сломаться. Риска, что оно отвалится, не было, и нас это радует. В процессе разработки мы его проверяем и подвергаем различным тестам, так что оно не должно было отвалиться.

У нас уже был разговор с FIA, специалисты федерации к нам приходили, поскольку им тоже казалось, что крыло нестабильно, и мы вместе с ними его проверяли. Но мы были уверены, что за оставшуюся пару кругов ничего бы не произошло».

Эстебан Окон финишировал восьмым, тогда как седьмое место занял Алекс Элбон, проехавший дистанцию с единственным пит-стопом, но на финише машины Williams и Alpine разделили лишь доли секунды, если точнее, 0,870 сек.

«В Williams провели на один пит-стоп меньше, чем мы, – прокомментировал Сафнауэр. – Сложно было прогнозировать, выдержат ли шины до конца дистанции при такой тактике. Но Williams было нечего терять. Они понимают, что если бы ещё раз остановились в боксах, то очков бы не заработали. А у нас был второй пит-стоп.

Точно не могу сказать, но думаю, что мы проходили круги на шесть или семь десятых быстрее Элбона, однако не смогли его опередить – из-за их тактики и настроек аэродинамики на минимальное лобовое сопротивление.

Оглядываясь назад и уже зная, как действовали в Williams, я готов признать, что мы могли поступить точно так же и доехать до финиша. Тогда мы могли бы подняться ещё на пару позиций выше».