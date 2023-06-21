Серхио Переса беспокоит отставание от напарника

Этап в Канаде стал третьим подряд, в котором Серхио Перес на протяжении всего уик-энда заметно уступал в скорости напарнику Максу Ферстаппену и выступил хуже ожиданий. В личном зачёте отставание мексиканского гонщика выросло до 69 очков, и Серхио признал, что его беспокоит собственный темп в последних гонках.

Серхио Перес: «Последние гонки складываются не лучшим образом. Главная проблема связана с поведением моей машины на торможении. Мы считаем, что основное внимание должны уделить этой проблеме, чтобы вернуться более сильными в следующий раз.

Мы кое-что изменили в работе с шинами, скорректировали настройки, чтобы я смог понять, что именно происходит. Вместе с командой мы будем много работать на базе, чтобы решить все те проблемы, которые есть в данный момент.

Важно оставаться психологически устойчивым, когда происходят подобные вещи, и я устойчив. Я знаю, что должен завершить серию из двух неудачных гонок [в Барселоне и Монреале]. В Монако я сам ошибся, и тот уик-энд получился плохим, но в Монако у меня была скорость. Меня больше беспокоит отсутствие темпа в прошедших гонках. Я очень надеюсь, что смогу вернуть свою форму».