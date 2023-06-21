Шовлин: Отставание оказалось не таким уж большим

Итоги Гран При Канады вызывали у команды Mercedes смешанные чувства: с одной стороны, Льюис Хэмилтон поднялся на подиум, финишировав третьим. С другой, Джордж Расселл допустил ошибку на сложной монреальской трассе, из-за чего повредил машину, что затем привело к сходу с дистанции.

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер команды, комментируя такие итоги, всё-таки назвал их обнадёживающими, ведь в Канаде подтвердилось, что машины Mercedes стали немного быстрее.

Эндрю Шовлин: «Конечно, было бы лучше если бы обе наши машины финишировали в первой тройке. Хотя Фернандо Алонсо был немного быстрее, с помощью Джорджа можно было бы попытаться предпринять какой-нибудь тактический манёвр с использованием обеих наших машин.

И всё-таки самое главное в том, что нас обнадёжил темп W14 на этой трассе. Было немало причин предполагать, что в Монреале нам придётся непросто, но отставание оказалось не таким уж большим. Значит, вполне вероятно, что на следующих трассах, которые нам больше подходят, мы сможем выступить намного лучше.

Вообще-то в Канаде мы вряд ли смогли бы опередить Фернандо: на первом отрезке мы ехали на одинаковых шинах, и он нас обогнал. Следовательно, его машина была способна на более высокий темп. Но мы правильно рассчитали, когда сберегли комплект шин Medium, и это позволило Льюису показать хорошую скорость в начале последнего отрезка дистанции.

Надеемся, что в Австрии мы сможем выступить ещё увереннее, потому что благодаря недавнему комплексу технических новинок, наша машина стала лучше справляться с быстрыми поворотами, а в Шпильберге они есть.

Впрочем, спринтерские гонки создают дополнительные сложности, ведь на таких этапах у нас мало времени на поиски оптимальных настроек. Но мы надеемся на наших гонщиков: похоже, что оба довольно неплохо выступают в квалификациях на всех трассах, показывая более стабильные результаты, чем наши главные соперники».