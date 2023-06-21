Шумахер: Алонсо будет главным соперником Макса в Австрии

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер в авторской колонке для немецкого Sky Sport прокомментировал итоги Гран При Канады, который завершился шестой в сезоне победой Макса Ферстаппена.

В Red Bull Racing отпраздновали знаменательное достижение – сотую победу в высшем гоночном классе. Это потрясающий результат, принимая во внимание, как у Дитриха Матешица, основателя Red Bull, возникла идея выставить собственную команду. Доктор Хельмут Марко и Кристиан Хорнер смогли найти нужных людей, но не забывайте, что Red Bull финансировали не одну, а две команды.

Вероятно, сто побед могли быть достигнуты даже быстрее, но после смены регламента на моторы [в 2014-м] в Red Bull столкнулись с сильной конкуренцией со стороны Mercedes и Ferrari.

Тем временем, для Макса победа в Канаде стала сорок первой в карьере, и он сравнялся по этому показателю с Айртоном Сенной. Макс всё держал под контролем, хотя не сказать, что трасса в Монреале идеально подходила машине Red Bull. До рекорда Льюиса Хэмилтона по числу побед [103] ещё далеко, и мы не знаем, сколько ещё продолжится доминирование.

В Монреале мы видели, что борьба стала более плотной. Aston Martin и Mercedes сократили отставание, и в Red Bull немного пострадают из-за того, что не смогут в полной мере использовать свою аэродинамическую трубу из-за прошлогоднего штрафа.

Особо сильное впечатление на меня произвела команда Лоуренса Стролла. Они привезли в Канаду новинки, которые сразу сработали. Я уверен, что мы можем многого ожидать от зелёных машин. На мой взгляд, они сейчас немного опережают Mercedes, и я считаю, что Фернандо Алонсо будет главным соперником Макса Ферстаппена в следующей гонке на трассе Red Bull Ring.

В гонке у Ferrari дела складывались лучше после неудачной квалификации. Шарль Леклер и Карлос Сайнс не допустили ошибок, стратегия одного пит-стопа сработала, хотя нужно отметить, что на канадской трассе невелика нагрузка на шины. Если в Скудерии успокоятся и продолжат развитие, то они обретут былую форму, однако до тех пор потребуется проявить много терпения.

После сильной квалификации Нико Хюлкенберг скромно выступил в гонке. Очевидно, что такой результат его огорчает. И у него, и у Кевина Магнуссен есть потенциал финишировать в очках, но команда Haas слишком много уступает соперникам. Они уже дошли до того, что начинают думать о необходимости реструктуризации.

В минувший уик-энд руководитель команды Гюнтер Штайнер сказал, что доволен парой своих пилотов и пообещал Хюлкенбергу контракт ещё на один год. Но вопрос в том, что Haas может предложить Нико? Я бы на его месте сначала спросил, какие шаги предпринимает команда для улучшения ситуации. Пока ясно одно: если всё останется как есть, в том числе и в кадровом плане, мало что изменится.