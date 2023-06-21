В Маранелло чествовали победителей Ле-Мана

Сегодня два гиперкара Ferrari 499P проехали по улицам Маранелло, где прошло торжественное чествование победителей «24 часов Ле-Мана».

Можно сказать, что итальянские болельщики ждали этого успеха более полувека, и сегодня из старых ворот завода Ferrari под аплодисменты многочисленной публики выкатился спортпрототип с №51, на котором 11 июня Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци одержали историческую победу на кольце Сартэ.

Следом за ним оттуда выехала и вторая машина команды AF Corse с бортовым №50, хотя её второму экипажу в Ле-Мане повезло меньше, он занял 5-е место. Впрочем, при этом все понимают, что успех в легендарном марафоне был достигнут общими усилиями, поэтому во время сегодняшнего парада в Маранелло Антонио Фуоко, Мигелю Молине и Никласу Нильсену досталось не меньше оваций.

Маршрут парада проходил сначала по территории базы Ferrari, а затем машины проехали по центру города, в том числе мимо заводского музея Ferrari. Кстати, машины после гонки специально не стали мыть, и красно-жёлтые гиперкары выглядели точно так же, как и в тот день, когда пересекли линию финиша в Ле-Мане.

После парада торжества продолжились уже на заводе с участием его коллектива, перед которым выступил Джон Элканн, президент Ferrari, и посвятил победу в Ле-Мане всем, кто трудится в Маранелло.