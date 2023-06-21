В McLaren ждут объяснений от FIA

В McLaren недовольны большой амплитудой колебаний заднего крыла на машине Эстебана Окона в конце Гран При Канады – и требуют от FIA объяснений, но в Alpine считают, что всё было в порядке.

Андреа Стелла, руководитель команды: «Посмотрев видео с машины Окона, мне показалось, что колебание его заднего антикрыла было экстремальным. Когда Ландо сообщил об этом и мы начали искать причину, оказалось, что в нём что-то сломано. Оно не может так качаться, это не соответствует его нормальному поведению.

Такие колебания не соответствуют стандартам FIA, как и самой команды. Я уверен в том, что в данном случае поведение заднего антикрыла не соответствовало регламенту.

Каждая команда должна быть уверена в том, что их машины соответствуют правилам, задаться вопросом: "Проверил ли я свою машину и каждый её компонент?" Вполне вероятно, что в данном случае ответ будет отрицательным».