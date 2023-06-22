Бриаторе: В Канаде на подиум поднялись трое лучших

Бывший руководитель команд Benetton и Renault на страницах римской Riformista подвёл итоги Гран При Канады…

Флавио Бриаторе: «В Канаде мы вновь стали свидетелями доминирования Макса Ферстаппена. Его напарник Серхио Перес на такой же машине оказался далеко позади, что доказывает – не только машина, но и пилот должны быть лучшими.

На подиум поднялись три знаменитых чемпиона, действительно лучшие и невероятно талантливые. Все остальные – на шаг позади.

Фернандо Алонсо атаковал всю гонку и финишировал лишь в десяти секундах позади Ферстаппена, что говорит об очевидном прогрессе Aston Martin. Подготовленные к Гран При Канады новинки сработали и они оказались быстрее Mercedes. Фернандо обогнал Хэмилтона в гонке и уверенно контролировал отрыв, сохранив второе место».