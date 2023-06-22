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Автоспорт

Джордан: Сейчас гонки скучнее, чем в эпоху Шумахера

Джордан: Сейчас гонки скучнее, чем в эпоху Шумахера

Эдди Джордан прокомментировал выступления Макса Ферстаппена в сезоне 2023 года. Бывший владелец команды Формулы 1 считает, что из-за тотального доминирования Red Bull Racing современные гонки скучнее, чем во времена побед Михаэля Шумахера в составе Ferrari в начале 2000-х.

«Со временем Макс Ферстаппен станет лучшим гонщиком в истории, – поделился мнением Эдди Джордан в подкасте Formula For Success. – Макс именно настолько хорош.

Однако должен сказать, что мне совсем не понравились несколько последних гонок – смотреть их было до смерти скучно. Из-за того, что Макс настолько хорош, сейчас гонки даже скучнее тех, которые мы видели в эпоху Михаэля Шумахера».

Источник:www.f1news.ru

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