Джордан: Сейчас гонки скучнее, чем в эпоху Шумахера

Эдди Джордан прокомментировал выступления Макса Ферстаппена в сезоне 2023 года. Бывший владелец команды Формулы 1 считает, что из-за тотального доминирования Red Bull Racing современные гонки скучнее, чем во времена побед Михаэля Шумахера в составе Ferrari в начале 2000-х.

«Со временем Макс Ферстаппен станет лучшим гонщиком в истории, – поделился мнением Эдди Джордан в подкасте Formula For Success. – Макс именно настолько хорош.

Однако должен сказать, что мне совсем не понравились несколько последних гонок – смотреть их было до смерти скучно. Из-за того, что Макс настолько хорош, сейчас гонки даже скучнее тех, которые мы видели в эпоху Михаэля Шумахера».