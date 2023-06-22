Эллисон: Нужно снижать вес машин Формулы 1

Технический директор команды Mercedes Джеймс Эллисон считает, что в Формуле 1 необходимо снизить вес машин. Сейчас минимальный вес составляет 798 кг, тогда как, например, в 2008-м минимальный вес машины был 585 кг. Ранее руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали говорил, что после перехода на новый регламент в 2026-м, вес машин будет снижен.

«Я полностью согласен со Стефано, – приводит слова Джеймса Эллисона издание Racingnews365. – Он не одинок в своём мнении, что тенденцию увеличения веса машин нужно остановить, а затем повернуть вспять.

С каждым годом машины становятся всё тяжелее, и не так просто изменить этот тренд. Особенно сложно придумать такие технические правила, которые сделают машину легче.

Самый простой способ сделать машины легче – изменить регламент, чтобы снижение веса стало проблемой команд. Если вес машины окажется выше установленного лимита, то нам придётся принимать довольно трудные решения, что ставить на машину, а что нет.

Не все согласны с таким подходом, но это гарантированный способ снизить вес машины».