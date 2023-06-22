Гонка в Сузуке в 2024-м пройдёт весной

Член палаты представителей Японии Кейджи Фуруя заявил в социальных сетях, что в следующем году Гран При Японии пройдёт весной, через неделю после нового этапа Формулы Е в Токио – 7 апреля.

Ожидается, что этап в Саудовской Аравии на трассе Джидда заменит Бахрейн в качестве первой гонки сезона, а этап в Сузуке пройдёт в связке с Гран При Австралии, что позволит сократить расходы на логистику.

Гран При Японии 2024 года станет последним в действующем контракте Сузуки, но промоутер этапа – компания Mobilityland – принадлежит Honda, которая, вероятно, продолжит поддерживать национальный Гран При, пока участвует в чемпионате.

Календарь на следующий сезон ещё не утверждён, это лишь одна из версий проведения этапов.