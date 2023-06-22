Марко: Перес медленнее потому, что Макс лучше

Хельмут Марко объяснил в интервью OE24, почему Серхио Перес на такой же машине уступает в скорости Максу Ферстаппену…

Хельмут Марко: «Конечно, мы отпраздновали 100-ю победу Red Bull. Когда происходит что-то подобное, вы не уезжаете с трассы сразу. Потом я переоделся и отлично выспался в самолёте. 100 побед — прекрасное снотворное.

Почему Серхио уступает в скорости на такой же машине? Потому, что Макс есть Макс. Да, у него лучшая машина этого сезона, но даже в такой же машине только Алонсо и Хэмилтон могли бы не отставать. Эта тройка сильнее всех, и Макс выделяется среди них».