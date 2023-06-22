Мик Шумахер сядет за руль Mercedes W02 отца в Гудвуде

Резервный гонщик Mercedes Мик Шумахер примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт 13-16 июля.

В субботу и воскресенье Мик будет пилотировать Mercedes W02, за рулём которой его отец, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выступал в Формуле 1 в 2011 году. Вместе с Миком в Гудвуде Mercedes представит Эстебан Гутьеррес – мексиканский гонщик сядет за руль W12, которая принесла команде Кубок конструкторов в 2021 году.

Мик Шумахер: «Здорово сесть за руль машины отца 2011 года, W02, пусть и на короткий заезд. Уже просто оценить машину того поколения будет невероятно!

Тот факт, что мой отец пилотировал эту машину в гонках, добавит мне эмоций. Мне повезло проехать на его Benetton и Ferrari, но я впервые сяду за руль его Mercedes. Уверен, я буду вылезать из кокпита с широкой улыбкой на лице».